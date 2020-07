Jour de vérité pour le Lion Ismaila Sarr. Pour son dernier match en Premier League de la saison 2019-2020, Watford fera face à la formation d’Arteta cet après-midi, à 15h 00. Déjà mal en point, les hornets ont l’obligation de gagner chez les Gunners pour assurer leur maintien.

18e au classement à l’issue de leur lourde défaite face à Manchester City (0-4), Ismaila Sarr et ses coéquipiers auront la lourde tâche de s’imposer devant les coéquipiers d’Aubamayang, 9e. Un match nul pourrait faire l’affaire si Bournemouth 19e, perd devant Everton. Le club de Birmingham n’occupe cette place salvatrice que grâce à une différence de buts tout juste meilleure que celle de Watford, 18e (-26 contre -27).

Les deux clubs s’affronteront à distance à quelques kilomètres l’un de l’autre, Aston Villa sur le terrain de West Ham (15e), Watford sur celui d’Arsenal (10e).

Pendant ce temps, Bournemouth (19e, 31 pts), qui se rend à Everton (11e), n’a pas dit son dernier mot : une victoire couplée à des défaites de ses deux devanciers au classement, et le club, en Premier League depuis 2015, s’offrira miraculeusement une sixième saison de suite dans l’élite.

Entre Aston Villa, Watford et Bournemouth, deux équipes suivront Norwich, déjà relégué, en D2. Et croiseront le club de Marcelo Bielsa, Leeds, champion de Championship qui va retrouver la Premier League 16 ans après l’avoir quittée, et West Bromwich Albion, à la 2e place.

