Dans un entretien avec Calcio Napoli 1926 repris par wiwsport.com, Kalidou Kolibaly a évoqué son mercato mais également ses débuts à Naples et la fin de saison avec le match retour à venir en Ligue des Champions.

A son arrivée: «Quand je suis arrivé ici, j’avais un peu peur, mais au bout de deux semaines, je m’étais déjà installé et je me suis senti chez moi. Ici à Naples, ils sont tous gentils, ils sont tous proches de moi et ils m’appellent toujours. La vérité est que Naples est une ville magnifique avec une grande base de supporters. Ici, ce sont tous des fans de football, ça n’existe nulle part ailleurs ».

Sur le match contre Barcelone: «Le match de Barcelone est notre objectif. Messi? C’est un duel dont je rêvais aussi, mais sur le terrain nous serons 11 contre 11″.

Sur sa valeur de 100 millions: «Ce sont les dirigeants qui fixent les prix. Mais pour moi c’est beaucoup d’argent. Je n’y pense plus, car si je commence à penser que je vaux 100 millions, ou même ma famille le pense, ça commence à avoir des idées incroyables. Je reste calme, je fais ce que je peux pour aider l’équipe et j’essaie d’être l’un des meilleurs « .

Sur Osimhen: «J’ai parlé à Osimhen mais il savait déjà tout, il m’a seulement demandé confirmation. Je lui ai dit qu’il se débrouillait très bien à Naples. »

