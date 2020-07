Clap de fin. On sait désormais un peu plus sur le classement final des meilleurs buteurs de cette saison. L’attaquant sénégalais, Sadio Mané qui était longtemps à la lutte pour le titre de meilleur buteur de la Premier League n’a pas pu conserver son sacre de l’année dernière.

Malgré son magnifique but face à Newcastle cet après-midi à l’occasion de la 38e et dernière journée, Sadio Mané termine 6e au classement des buteurs avec 18 buts au compteur.

Mané termine à 5 longueurs de l’Anglais, Jamie Vardy. Ce dernier avec 23 réalisations est le soulier d’or de la Premier League pour la première fois de sa carrière, malgré la déception de son club de Leicester, qui ne participera pas à la prochaine Ligue des champions.

L’international anglais de 33 ans devient ainsi l’attaquant le plus âgé à finir meilleur buteur de Premier League grâce à ses 23 buts inscrits en 35 matches. Il devance d’une unité l’avant-centre gabonais d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang (22 buts) et l’attaquant de Southampton Danny Ings (21 buts). Mohamed Salah est à la cinquième position avec 19 réalisations juste devant Sadio Mané ex æquo avec Harry Kane (18 buts).

Voici le classement des meilleurs buteurs en PL (Top 10) :

1. Jamie Vardy – Leicester – 23 buts

2. Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal – 22 buts

3. Danny Ings – Southampton – 21 buts

4. Raheem Sterling – Manchester City – 20 buts

5. Mohamed Salah – Liverpool – 19 buts

6. Sadio Mane – Liverpool – 18 buts

-. Harry Kane – Tottenham – 18 buts

8. Raul Jimenez – Wolves – 17 buts

-. Anthony Martial – Manchester United – 17 buts

-. Marcus Rashford – Manchester United – 17 buts

