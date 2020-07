Dans la liste dressée par Jeune Afrique, on retrouve l’international sénégalais, Sadio Mané, vainqueur du Ballon d’Or africain 2019, de la Ligue des champions, en 2019, et pour la première fois, du prestigieux championnat d’Angleterre. Le joueur de Liverpool est à la 13e place du classement proposé par le magazine.

Après la Ligue des champions en 2019, Sadio Mané (28 ans) vient de remporter pour la première fois le prestigieux championnat d’Angleterre avec Liverpool. Le Casamançais, considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, est aussi l’un des plus chers.

Sa valeur marchande est estimée à 140 millions d’euros, une somme que le Real Madrid ou le Paris-SG, qui n’ont jamais caché leur intérêt pour lui, sont capables d’aligner. Mané, qui gagne très bien sa vie en Angleterre (9,1 millions d’euros par an, hors primes et contrats publicitaires), reste très discret sur ce sujet.

Réputé pour sa simplicité, le Sénégalais n’hésite pas à mettre la main à la poche pour aider son pays, comme il l’a fait lors de la crise de la Covid-19, et plus particulièrement sa région natale en finançant, à Bambaly, le village où il est né, la construction d’un lycée, d’une mosquée et d’un hôpital.

Dakaractu