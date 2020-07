Cette année, ses 17 buts en Premier League ont contribué au titre de Liverpool après 30 ans de disette. Il a parcouru un long chemin depuis ses premiers jours à Génération Foot. A ses débuts en équipe nationale en 2012 avec les JO de Londres , Sadio avait montré tout son talent étant très jeune. Pour sa première participation à une phase finale des Jeux Olympiques, le Sénégal s’était arrêté en quarts de finale face au Mexique, vainqueur du tournoi. Et Mane a été flamboyant tout au long de la compétition.

Dans cette vidéo, on discerne un jeune qui impressionne par ses qualités balle au pied. Mais qui irrite aussi, notamment ses adversaires alors qu’il n’avait que 20 ans.

Regardez !

Today would have been the start of the 2020 Olympics in Tokyo 😩

Here’s a clip of 20-year-old Sadio Mané tearing it up at the 2012 games in London 🔥

It was these performances that made Red Bull Salzburg sign him 🇸🇳

