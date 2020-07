Le FC Barcelone continue de façonner son opération de sortie. Apres le départ d’Arthur à la Juventus, Moussa Wagué, déjà dans la liste des départs, pourrait être la prochaine cible. Selon les informations de Mundo Deportivo, visité par wiwsport, le sort du latéral sénégalais de 21 ans sera bientôt scellé.

Courtisé par les clubs de la Premier League, de l’Italie et de la Belgique, la source précise que le joueur pourrait prendre la décision prochainement et faire ses valises après sa mission à Nice (5 matchs disputés en Ligue 1). Arrivé au FC Barcelone pour une somme de 5 millions d’euros, selon la toujours même source, le club espagnol prévoit désormais de libérer Moussa Wagué uniquement pour une somme de 10 millions d’euros soit plus de 6,7 milliards de nos francs.

wiwsport.com