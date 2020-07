Jürgen Klopp est revenu sur sa réputation d’ex- « loser » avant de disputer le dernier match d’une saison historique pour les Reds, dimanche, à Newcastle.

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, l’affirme, c’est dans la défaite que lui et Liverpool se sont forgé un mental de gagnant pour triompher dans toutes les compétitions depuis un an : « Tout le monde le sait, je suis abonné aux deuxièmes places. Il faut de la force mentale pour essayer, encore et encore. Ouvrir la boîte de Pandore aide énormément. J’ai constaté que remporter la Ligue des champions l’an passé a permis a tout le reste d’arriver. C’est certain à 100 %. Quand vous passez si près, il faut s’investir encore plus et passer la ligne d’arrivée en tête. C’est exactement ce qu’il s’est passé. »

L’Equipe