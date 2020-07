Le meilleur joueur de l’année en Premier League selon l’association des journalistes en Royaume-Uni a dédié son trophée à toute l’équipe de Liverpool. Selon lui, chacun de ses coéquipiers aurait mérité cette distinction.

« C’est un honneur incroyable, une superbe récompense. Tellement de grands joueurs ont eu ce trophée dans le passé. Je suis très chanceux et très reconnaissant de le remporter. Cela représente beaucoup pour moi et ma famille » a déclaré le joueur anglais de 30 ans.

Le capitaine des Reds a joué 30 matchs cette saison avec 4 buts et 5 passes décisives. Il n’est pas le joueur le plus décisif pour le sacre de Liverpool. Son impact dans le groupe champion d’Angleterre est surement la plus-value quant à ses concurrents. D’ailleurs il dédie ce prix à ses coéquipiers. « Ce ne serait pas juste de dire que c’est uniquement pour moi. J’ai le sentiment de recevoir ce trophée au nom de toute l’équipe et des joueurs de Liverpool. Sans eux, rien n’aurait été possible et chacun d’eux l’aurait mérité. Je pense que les votants ont pris en compte tout ce que l’équipe a fait cette année et je suis heureux de recevoir ce trophée pour eux » s’est réjoui Capi Hender.

🎙️ Henderson joueur de l'année : "Toute l'équipe l'aurait mérité" pic.twitter.com/FuRCJCNFzv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 24, 2020

