Leader incontestable de l’effectif de Sion, le géant milieu de terrain sénégalais, Birama Ndoye a encore marqué son empreinte aujourd’hui, à l’occasion de la rencontre opposant son équipe à Fc Thun.

Birama Ndoye a marqué le premier et le dernier but de son équipe cet après-midi contre Fc Thun, un match qui s’inscrit dans le cadre de la 34e et avant dernière journée du championnat Suisse. Cependant, le Fc Sion n’a pas réussi à garder l’avantage. Les visiteurs ont revenu à la charge juste après l’ouverture du score. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1).

