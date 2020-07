Le coaching au plus haut niveau du basketball en Afrique est sans doute l’une des fonctions les plus difficiles, mais c’est aussi une expérience que certains entraîneurs aimeraient vivre dans leur carrière. Dans le coaching au plus haut niveau, il est supposé qu’on dirige une équipe nationale, en particulier pendant l’AfroBasket ou même lors des compétitions de clubs de FIBA Afrique.

Dans la chronique d’aujourd’hui, je vous emmène dans le processus d’entraînement au plus haut niveau du basketball africain avec l’aide de quatre entraîneurs, avec lesquels j’ai discuté récemment. Il s’agit du Serbe Zejko Zecevic, d’Amr Aboul Kheir d’Égypte, de l’Américain Will Voigt d’Angola et de Cheikh Sarr du Sénégal.Cheikh Sarr exerce son métier d’entraîneur depuis plusieurs années.

D’abord entraîneur adjoint de l’équipe masculine du Sénégal, il a repris l’équipe lors de l’​​AfroBasket 2013, où les lions ont terminé troisième après avoir renversé la Côte d’Ivoire lors du match de classement (3e place). Un an plus tard, il a mené le Sénégal au deuxième tour de la Coupe du monde FIBA ​​en Espagne. En 2018, il conduit l’équipe féminine du Sénégal au deuxième tour de la Coupe du monde FIBA ​​2018, avant de décrocher la deuxième place à l’AfroBasket Féminin 2019.

Malgré un bon parcours avec les sélections nationales, le coach Cheikh Sarr a reconnu que pour gagner au niveau continental ou mondial, il faut des investissements dans les programmes de basketball. Et sa principale préoccupation est la manière dont les entraîneurs sont nommés : “Malheureusement, le processus pour atteindre le plus haut niveau est toujours associé à des contrats à court terme, ce qui signifie un contrat de deux ans maximum”, a déclaré Julio Chitunda dans le site officiel de FIBA .

“Le stress et l’exposition sont les émotions communes auxquelles les entraîneurs des équipes nationales doivent faire face parce que les fédérations nationales comptent sur les résultats des équipes nationales à l’AfroBasket ou à la Coupe du monde pour obtenir un autre mandat.

Il poursuit : “Le niveau du basket-ball (en Afrique) s’élève de plus en plus, par rapport au basket européen ou asiatique, et rares sont les nations africaines où les besoins en termes d’infrastructures et de logistique sont satisfaits.

Quant à l’avenir du basket, il note que dans les cinq prochaines années : “Les fédérations africaines (de basketball) doivent démontrer leurs capacités et leur volonté de mettre en œuvre un système solide de quatre ans basé sur un plan stratégique (nombre d’entre elles ne l’ont pas) afin de promouvoir le développement du basket.”

“Avec la Basketball Africa League, les entraîneurs et les joueurs doivent être entourés de managers professionnels et doivent évoluer vers une ligue professionnelle de basket-ball. Le leadership et la vision sont les principaux problèmes auxquels l’Afrique est confrontée, car les fédérations nationales sont plus déterminées quand il s’agit de travailler sur le processus électoral pour avoir de nouveaux mandats, mais elles traînent les pieds lorsqu’il s’agit de réévaluer le statut des entraîneurs et des joueurs sur une base professionnelle. L’Afrique a besoin de ligues professionnelles fortes pour construire et développer son basket», a-t-il expliqué.

