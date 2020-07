Test réussi ! Le Club de Bruges a gagné sa dernière sortie avant la finale de la Coupe de Belgique face à l’Antwerp, prévue samedi prochain.

Les Blauw en Zwart sans Krepin Diatta, mais avec le jeune Youssoupha Badji se sont en effet imposés (2-0) face à Lille en amical ce samedi après-midi.

Pour battre le LOSC, les Brugeois ont pu compter sur les très beaux buts de Mats Rits (11e) et Siebe Schrijvers (78e).

Avant ce match, les Blauw en Zwart avaient fait match nul (1-1) contre le Beerschot avant de s’imposer contre Malines (6-0) et Deinze (1-0). Ils ont enregistré un seul revers, contre Gand (2-3). Durant cette phase de préparation, les Lions de Bruges se sont illustrés à quatre reprises. Youssoupha Badji, le plus en vue, a marqué 3 buts en quatre rencontres. Krepin Diatta s’est signalé avec un but et une passe décisive.

