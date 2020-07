Aligné en sentinelle par André Villas-Boas lors de sa première apparition face à Pinzgau (5-1), Pape Gueye a livré une jolie prestation et a même inscrit un but avant de disputer une nouvelle mi-temps face à Heimstetten (6-1) mercredi dernier.

En Allemagne, il découvre le haut niveau avec ses nouveaux coéquipiers au niveau de l’organisation, mais aussi des entraînements, comme il l’a confié ce vendredi : « L’OM, c’est autre chose. Le Havre est un grand club formateur et j’y ai passé de bons moments, mais là, il y a un vrai changement à tous les niveaux. Par exemple, j’étais surpris par l’intensité des entraînements, avec tous ces grands joueurs et ces bons jeunes. Je pense avoir fait le bon choix pour progresser ». Une indication très intéressante et même encourageante, car une grosse intensité mise aux entraînements à ce niveau de la préparation peut laisser entrevoir de belles choses en vue du début de saison.

En Allemagne, les phocéens vont disputer deux matchs amicaux. Ce samedi 25 juillet à partir de 16h, l’OM fera face au FC DAC. Et vendredi prochain, même heure, une belle rencontre avec le Bayern Munich.

