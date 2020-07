Liverpool est champion d’Angleterre de la saison 2019- 2020 qui vient de se terminer. La saison va reprendre en Premier League le le 12 septembre 2020 pour prendre fin le 23 mai 2021, annonce la Premier League.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

— Premier League (@premierleague) July 24, 2020