Il fait partie des joueurs qui ont marqué la saison 2019-2020 en Angleterre. Sadio Mané ne termine même pas sur le podium pour le vote de l’association des journalistes du Royaume-Uni. L’attaquant des Reds qui a largement contribué au sacre de son club occupe la 5e place du classement.

Surprenant ! Jordan Henderson, capitaine des Reds est sacré meilleur joueur de la Premier League cette saison. Notons que le prix FWA différent du prix PFA est issu du vote de l’association des journalistes qui compte environ 400 membres de la presse anglaise. Nos confrères ont mis le Citizen Kevin de Bruyne à la 2e place, Marcus Rashford de Manchester United 3e et Virgil Van Djik à la 4e place. Sadio Mané, plus décisif que tous ces joueurs cités dans le sacre de Liverpool, est à la 5e place.

Expliquant leur choix porté sur Henderson, la présidente de la Football Writers’ Association a expliqué que le rôle de l’international anglais a joué dans sa victoire: « Le leadership est intangible et souvent non quantifiable à moins qu’il ne soit indiscutable. Jordan Henderson est à la fois le professionnel ultime et maintenant une véritable légende de Liverpool. (…) Jordan est un joueur que ses coéquipiers recherchent sur le terrain et que ses rivaux admirent en dehors » a déclaré Carrie Brown.

🔴 OFFICIEL ! Jordan Henderson est élu le Joueur de la saison en Premier League ! Il remporte ainsi le "FWA Player of the Year", attribué par les journalistes. Le Top 5 :

🥇 Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🥈 Kevin de Bruyne 🇧🇪

🥉Marcus Rashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

4️⃣ Virgil Van Dijk 🇳🇱

5️⃣ Sadio Mané 🇸🇳 pic.twitter.com/EdvCW5A4zu — Actu Foot (@ActuFoot_) July 24, 2020

wiwsport.com