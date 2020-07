« Nous avons vu des publications selon lesquels les PFA Awards sont annoncés ce soir. Bien que nous soyons aussi ravis que vous de découvrir les gagnants, il n’y a malheureusement aucune annonce ce soir. En raison de la saison prolongée et de la pandémie, nous travaillons toujours sur la meilleure façon de vous remettre les récompenses. Nous mettrons à jour en temps voulu » a expliqué l’association sur sa page Twitter.

We have seen reports that the PFA Awards are being announced tonight. While we are as excited as you to find out the winners, unfortunately there are no announcements this evening. pic.twitter.com/0TAFnw6aN7

— Professional Footballers' Association (@PFA) July 24, 2020