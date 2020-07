Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, jeudi 23 juillet, l’Association des journalistes sportifs sénégalais souligne «qu’une délégation conduite par son Président et composée de membres du comité des Sages a, dans le cadre d’une médiation qu’elle mène depuis quelques jours, rencontré ce jeudi 23 juillet 2020, la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le journal sportif RECORD».

Et d’ajouter : «à la suite d’échanges empreints de cordialité, de franchise et de respect, les deux parties ont décidé d’enterrer leur différend né d’un article paru le 15 juillet 2020 dans les colonnes du journal RECORD».

L’ANPS a aussi salué «la grandeur et l’esprit de dépassement qui ont permis de trouver une issue heureuse à ce conflit et appelle toutes les parties prenantes à rester dans la dynamique de développement du football sénégalais».Par la même occasion, elle remercie «les doyens membres du comité des sages, Majib Sène et Babacar Noël Ndoye, qui ont contribué positivement au dénouement de la discorde».

wiwsport.com