Les journalistes et experts ont donné un pronostic pour le match de 37e journée de la saison de la Premier League 2019/20 ce mercredi à 19h00 Gmt entre Manchester United et West Ham.

West Ham s’est remonté le moral quand ça a commencé à chauffer et l’équipe a fait quelques bons matchs en juillet. Les Hammers ont battu Chelsea, Norwich et Watford. C’est la dernière victoire qui était particulièrement importante – après elle, les londoniens ont en fait assuré leur place dans la Premier League pour la saison à venir et, peut-être, ont privé de cette possibilité leurs rivaux.

Pour MU, les deux dernières journées sont comme deux finales. L’objectif de gagner la Coupe est raté, il reste cependant encore plus important – finir dans les premiers quatre et prendre un billet pour la Ligue des Champions.

Beaucoup dépendra de Solskjaer – c’est lui qui doit faire oublier l’échec de dimanche à ses jeunes joueurs et mettre tous les atouts de son côté sur les matchs restants. Cela concerne De Gea aussi – quand il semblait presque revenir à son niveau, il est à nouveau auteur de faibles performances.

Alors, nous pensons qu’il y aura une réaction de la part des Mancuniens et qu’ils prendront leurs trois points.

