PremierBet Africa, une marque de paris africaine vient de commencer à se développer au Sénégal. Avec sa présence dans plus de 15 pays, Premier Bet Sportsbook promet d’être un acteur majeur sur le marché. Donc, si vous voulez savoir ce que vous pouvez attendre si vous décidez de vous inscrire, lisez notre revue de Premier Bet Sénégal.

Premier Bet inscription

5 raisons pour s’inscrire sur Premier Bet Sénégal dès maintenant:

– 400% de bonus au casino;

– disponibilité constante de différentes promotions pour tous les joueurs;

– possibilité de gagner toutes les 5 minutes dans Premier Bet Loto;

– jackpot avec une chance de gagner 15 000 000 F CFA

– fiabilité

Premier Bet Inscription en ligne

Les nouveaux qui s’inscrivent peuvent s’attendre à réclamer l’offre de débutant 400%. Dans la section suivante, vous trouverez plus d’informations sur l’offre de bonus Premier Bet.

Alors, notre examen de l’agence ne serait pas complète sans un coup d’oeil à la procédure d’inscription sur la plateforme et dans l’application officielle Premierbet. Toutefois, si vous décidez de vous inscrire sur mobile, ou via le site web, la procédure est presque identique.

Premier Bet inscription

Allez sur le site web de l’opérateur ou téléchargez l’app. Cliquez sur le bouton “Register”. Entrez vos données personnelles – votre nom et prénom, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Définissez un mot de passe. Cochez la case pour confirmer que vous avez plus de 18 ans et que vous acceptez les termes et conditions. Cliquez sur “Enregistrer” pour terminer l’inscription.

Offre de bienvenue

Donc, ce que nous offre le bookmaker comme un welcome bonus? Malheureusement, vous ne trouverez pas de bonus sur la section sportive ici, mais il y a un bonus de casino merveilleux qui consiste en 400% du dépôt initial jusqu’à 10000F CFA.

Inscrivez-vous via l’appli Premier Bet Sénégal. Faites votre premier dépôt et faites le bonus Casino actif lors de votre recharge du solde. Profitez du bonus.

Bonus alléchants

Il y a d’autres promotions de Premier à profiter. À propos, cette société est aussi populaire grâce à ses promotions et bonus – du cashback au programme de fidélité. Les parieurs retrouveront ici les offres dédiées aux sports et aux jeux de casino.

Cashback boosts

Chaque parieur peut bénéficier de bonus du cashback boosté: si les paris ne gagnent pas, vous pourriez être remboursé en espèces.

Visitez la la page avec des sports Retrouvez un Cash Back Boost S’il est a le droit au Cash Back, le pari sera remboursé en cash.

Pour Cash Back Boost, on donne des conditions: l’assurance du combiné si une seule mise laisse tomber, ou si un match est nul. Alors, même si le boosté perd, le bookmaker remboursera votre pari en espèces. On peut miser jusqu’à 6 100 F CFA.

Megabonus

Avec ce bonus, on peut augmenter des fonds gagnés jusqu’à 250% en espèces. Il faut miser 5 sélections ou plus à une cote min de 1,20 et si la mise est gagnante, le book donne jusqu’à 250% en cash.

Conditions:

Alors, placez minimum cinq paris (jusqu’à 25) de 305 F CFA à une cote min de 1,20 augmenter vos gains.

Les paris misés avec des fonds bonus ou des paris gratuits ne seront pas acceptés.

Le montant maxi de l’offre est d’environ 15 175 000F CFA.

Cashout

On peut donc encaisser un pari en direct pendant le match. C’est une fonctionnalité très à la mode, Premier Bet la propos aussi.

Pour faire marcher le Cash Out, il suffit d’appuyer sur l’inscription « Cash Out » dans le menu des paris misés.

Le minimum requis est de 100 F CFA.

Après l’activation de cette offre, le montant sera versé au solde peu importe quel sera le résultat final.

Club de fidélité

Les joueurs peuvent bénéficier du club de fidélité. Selon le montant que vous pariez chaque semaine, vous recevrez une récompense cashback sous la forme d’un pari gratuit le lundi suivant.

Conditions:

Vous recevez le pari gratuit en fonction de vos paris placés lors du jour. Vous devrez utiliser le freebet devra sur un combiné de 3 sélections et plus. La cote total = 2,00 au min. Chaque pari gratuit est ouvert pour 3 jours. Si vous avez misé sur une sélection à 2/1 (3.0) avec un pari gratuit de 6 000F CFA, vous obtiendrez de 12 000F CFA.

Cotes boostées

1) Retrouvez la page de sports;

2) Cliquez sur football → Cotes boostées.

Conditions

La société augmente une cote pour une grande compétition ou sur plusieurs.

Telles cotes sont présentées le soir de grande compétition. Vous pourrez miser combien vous voudrez, le max est de 12 000F CFA.

Premier Bet inscription

Marchés de paris

L’une des principales caractéristiques que rendent le Premier Bet Sportsbook est son excellente sélection de marchés de paris. L’opérateur propose plus de 15 sports différents pour miser, couvrant un large éventail de ligues et de tournois. Certains des marchés les plus demandés incluent le football, le basketball, le tennis de table, le volleyball, la NFL, le rugby et le tennis.

Pour tous ceux qui se tiennent au courant de l’actualité, il y a la section des offres un peu plus exotiques. Cela inclut la politique, les séries, etc.

L’opérateur complète son large choix de marchés avec une offre tout aussi impressionnante de types de paris. Sélectionnez le sport qui vous intéresse et vous obtiendrez la liste complète des options de paris disponibles ainsi que les cotes de la société. De plus, toutes les options de mises seront disponibles à la fois dans les paris d’avant match et en cours.

Football

Le football par premierbet.sn, en particulier, couvre les ligues de pratiquement tous les coins de la terre, ce qui nous a plus que impressionné lors de notre examen du bookmaker. Les paris en direct sur le football sont particulièrement souhaités, car l’opérateur s’assure de couvrir la plupart des matchs en cours.

Mode “En direct”

Premier Bet live vous donne la possibilité de placer des paris sur les matchs en cours. Il y a une sous-section entière dédiée aux paris en jeu. Vous y trouverez une infographie avec toutes les statistiques pertinentes dont vous avez besoin. Les résultats sont mis à jour en temps réel.

Sport virtuel, eSports

Encore, Premier Bet propose des paris sur les matchs virtuels. À l’heure actu, il y a du football, des courses de chevaux, des courses automobiles, du tennis de table. Chacun des sports virtuels est livré avec un vidéo en direct (Play Game), de sorte que vous pouvez voir l’action virtuelle se dérouler. Les paris sportifs virtuels ressemblent beaucoup aux paris réguliers sur le football. Premier Bet offre des cotes sur de nombreuses ligues différentes, avec des marchés populaires, y compris plus / moins de 2.5 buts et double chance. Comme avec les équipes réelles, les parieurs peuvent rechercher l’état des joueurs avant de miser en regardant les résultats récents.

En outre, le bookmaker a des paris sur les jeux vidéo (Dota 2 et d’autres) qui sont dans la même section que les sports.

Casino avec Premierbet.sn

Chez le Premier Bet Casino, vous verrez tous vos jeux de table aimés – du blackjack à la roulette, du baccarat au vidéo poker et, certes, les slots.

Gardez à l’esprit la possibilité de réclamer une offre jusqu’à 400% après l’inscription.

Comment commencer à jouer? C’est facile! Choisissez des jeux préférés et cliquez sur «Jouez maintenant».

Dans FAQ section, il y a toute réponse à votre question.

Casino en direct

Le casino en ligne est aussi disponible chez l’agence. Elle présente les jeux au blackjack en ligne, à la roulette/ poker, qui sont ouverts 24 / 24 h et 7 / 7j sans télécharger. Les croupiers expliquent toutes les règles.

Alors, voici les sections du casino:

Jeux populaires;

Live roulette;

Live blackjack;

Jeux animés;

Live baccarat;

VIP.

Premier Bet Loto

Premier Bet présente son offre du jeu Loto:

1) Loto 5/90

Ce type de jeu est classique: choisissez 2,3,4 ou 5 numéros – plus de numéros correspondants au tirage au sort, plus la chance à gagner! Si les 5 numéros sont gagnants, vous gagnerez 100 000 fois votre mise.

2) Loto Fast

Il faut sélectionner 3 numéros entre 1 et 9 le nombre de tirage. Les jeux se passent chaque 30 min. Ce type de loto permet de gagner 350 fois votre mise.

3) Super 4 Cagnotte

Ce loto a un prix minimum de 250 000 $ en jackpot. Pour gagner, choisissez 4 numéros sur 54 et attendez que vos numéros apparaissent dans le tirage.

4) Instant Loto

Ce jeu va plaire à tous ceux qui n’ont pas beaucoup de temps. Le loto instantané se passe toutes les 7 minutes. Il permet de jouer à 10 jeux et plus et gagner gros.

Premier Bet inscription

Listes Fixtures

Il y a une page supplémentaire de Premier Bet Senegal, contenant des fichiers en pdf des informations sur les événements sportifs qui peuvent être téléchargés chaque jour, avec des cotes. Tout le monde peut consulter des informations sur les matchs du lundi, du mardi, du samedi.

Ces listes contiennent des données sur les matchs, les cotes pour la victoire, les totaux, les handicaps, et d’autres paris.

Quelles listes football on peut trouver sur le site de l’entreprise?

Alors, il y en a beaucoup:

Premier Bet dimanche;

Premier Bet mardi;

Mercredi;

Liste longue;

Premier Bet jeudi/ vendredi;

Goal+

Mega liste.

Dépôt / Retrait

En ce qui concerne les méthodes de transfert d’argent en dépôt et de retrait des fonds, voici les options suivantes:

Voucher

Orange Money

Wari

Free Money

Premier Bet Orange Money est un moyen le plus populaire pour les transferts.

Premier Bet Mobile

Android

À ce stade, cependant, le jeu mobile dans Premier Bet Sénégal est offert uniquement aux utilisateurs d’Android.

L’application et le site web mobile sont très bien conçus, avec une navigation rapide et intuitive. Les plates-formes mobiles offrent l’ensemble complet des fonctionnalités que les clients sont habitués à utiliser sur le bureau.

Donc, tant que vous avez un smartphone (ou une tablette) et une connexion internet stable, vous serez en mesure de placer des paris et de gérer votre compte où que vous soyez.

Vous trouverez aussi les options de dépôt et de retrait dans l’application et la version mobile.

Téléchargez l’apk Android par ici.

iOS

Malheureusement, au moment de cette examen, nous avons réussi à trouver aucune information est-ce qu’une application iOS est en cours du développement.

Pour l’instant, les utilisateurs d’iOS pourront utiliser le site web mobile.

Service client

Enfin, si vous rencontrez des problèmes, que ce soit lors de l’inscription ou lors de l’utilisation des services de l’opérateur, vous devriez jeter un oeil à la section d’aide. Vous y trouverez les FAQ couvrant certains des problèmes courants. En outre, la section d’aide a les informations de contact à l’administration.

À savoir, l’opérateur donne aux utilisateurs la possibilité d’envoyer des demandes via le formulaire de contact intégré, ou via le chat en direct.

Premier Bet inscription

FAQ

1) Existe-t-il un code Premier Bet actuellement disponible?

En effet, non.

2) Qui peut réclamer l’offre de bonus casino?

Lors de l’inscription, il peut être réclamé par les nouveaux joueurs s’inscrivant sur le bookmaker.

3) Est-il un mobile bonus?

Au moment d’écrire ces lignes, Premier Bet Senegal n’inclut aucun bonus spécial pour mobile uniquement. Cependant, vous pouvez toujours réclamer votre offre de bienvenue, ainsi que toutes les autres promos et bonus, qui sont disponibles dans la version de bureau de la plate-forme de paris sportifs à partir de n’importe quel appareil mobile Android.

4) Comment télécharger l’app officielle?

Notre lien vous redirigera à l’installation directe de l’apk.

5) Si j’ai 16 ans, puis-je m’inscrire sur la plateforme?

Non, seuls les parieurs ayant 18 ans ou plus peuvent jouer dans le book.

