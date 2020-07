Dans la prochaine journée du championnat d’Italie ce mercredi, Bologne jouera avec Napoli de Kalidou Koulibaly (17h30 Gmt). Dans ce match, nous parions sur la victoire des visiteurs (Naples).

Dans cette confrontation, nous conseillons de parier sur les visiteurs (Naples) avec une cote à 1,83. Pourquoi?

Napoli a maintenant besoin de points: l’équipe de Gattuso est en lutte contre Roma, Milan et peut-être contre Sassuolo pour une 5e place dans le classement. L’écart entre la Roma (le 5eme) et Napoli n’est que de 2 points.

Bologne à son tour se classe le 10e et cette saison, le club ne joue plus grand chose dans la Série A. Cependant, ça n’empêche pas l’équipe de Mihajlović de gagner régulièrement des points — dans les cinq dernières rencontres seulement Sassuolo a réussi à prendre des points sur Bologne, en les battant 2-1.

L’équipe de Naples de Kalidou Koulibaly a l’air très bien depuis la reprise – ils ont déjà remporté la Coupe, et dans les cinq dernières rencontres, ils ont remporté 3 victoires.

► On parie sur la victoire de l’équipe la plus motivée – victoire de Napoli avec une cote de 1,83 en 1xBet.

Comment parier sur cette rencontre ?

Une large gamme de paris, des cotes élevées et la fiabilité – tout sur le bookmaker 1XBET

Entrez le code promotionnel – WIWSPORT – lors de l’inscription et recevez un bonus sur le premier dépôt non pas 100%, mais 130%. Téléchargez 1xbet l’application pour miser facilement et rapidement.

wiwsport.com