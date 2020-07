Le président de la Fédération sénégalaise de judo est l’invité du Club de la presse, ce week-end. Lors de cet échange avec la presse sportive, Babacar Makhtar Wade pense que le champion d’Afrique en titre, Mbagnick Ndiaye, garde ses chances de qualification aux Jeux olympiques Tokyo-2020, s’il parvient à maintenir son classement actuel.

‘’La comparaison entre Mbagnick et Teddy Riner est légitime. On avait mis l’année dernière Mbagnick sur le stage en marge du Grand slam de Paris. Pendant les stages, les entraîneurs des équipes de France ont vu Mbagnick et ont proposé à la fédération (sénégalaise) qu’il intègre l’Insep pour pouvoir s’entrainer avec Teddy Riner, simplement parce qu’en termes de gabarit, de technicité et de sérieux dans le travail, les gens avaient senti qu’avec Mbagnick, Teddy pouvait encore s’entrainer sérieusement. Pour vous dire qu’aujourd’hui, Teddy est un monument du judo mondial. Ce qu’on peut souhaiter à Mbagnick, c’est de continuer à le côtoyer et lui aussi pourrait entrer dans l’histoire du judo mondial.’’

