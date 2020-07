Le lancement officiel du projet de reconstruction totale du stade municipal de Bignona, ce jeudi dernier, consacre le démarrage effectif des travaux dont le coût est estimé à un peu plus de 205 millions de francs CFA.

La commune de Bignona va bientôt se doter d’un stade municipal et d’un terrain multifonctionnel moderne. ‘’Nous l’avons promis à la jeunesse de Bignona. C’est un engagement du conseil municipal. Nous sommes là pour matérialiser le démarrage effectif des travaux’’.

C’est en ces termes que s’est exprimé, le maire de la commune, quelques minutes seulement avant que les engins ne commencent la démolition des tribunes de l’ancien stade municipal. L’acte ainsi posé consacre le démarrage effectif de la réalisation, par la commune de Bignona, d’un stade moderne et d’un terrain multifonctionnel. L’objectif, souligne Mamadou Lamine Keita (MLK), c’est ‘’d’offrir à la jeunesse de Bignona un stade qu’elle mérite’’. La réalisation de cette importante infrastructure, dans le cadre du Pacasen et en partenariat avec l’Agetip, va coûter un peu plus de 205 millions de francs CFA.

‘’Nous allons reprendre la clôture, l’élargir, démolir les tribunes anciennes pour en construire de nouvelles plus modernes qui disposeront de vestiaires, de sanitaires, des bureaux et une salle de réunion. Nous allons installer des projecteurs, des grilles de protection, reprendre l’aire de jeu avec du gazon synthétique, pour que les matchs puissent s’y jouer de jour comme de nuit dans des conditions de pratique de sport et de sécurité les meilleures’’, a dévoilé Mamadou Lamine Keita. L’édile n’a pas manqué d’insister sur la qualité des ouvrages à réaliser et sur le respect des délais d’exécution des travaux.

Relancer le club des Espoirs de Bignona

L’état léthargique dans lequel est plongé le club des Espoirs de Bignona est préoccupant. A tel point que la tenue des états généraux s’impose, selon Mamadou Lamine Keita. Le maire de la commune de Bignona dit ne pas comprendre que malgré ses nombreux talents, Bignona ne parvient pas à disposer d’une équipe forte pour jouer les premiers rôles dans le football sénégalais.

Monsieur Keita, qui trouve inacceptable la situation dans laquelle est plongé le club depuis des années, annonce avoir pris, avec des amis et des connaissances, la décision de relancer l’équipe fanion du département de Bignona. Convaincu que l’avenir du sport au Sénégal et à Bignona réside dans la petite catégorie, souvent traitée en parent pauvre, il a promis d’investir chez les plus jeunes, parce qu’à ce niveau, Bignona regorge de nombreux talents.

Ce sont, en somme, toutes ces raisons qui motivent et expliquent la construction d’un nouveau stade municipal et d’un complexe sportif multifonctionnel modernes dont le démarrage effectif des travaux a été lancé, jeudi dernier, à Bignona en présence de nombreux responsables du mouvement associatif de la commune.

Enquête Plus