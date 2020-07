Le 13 juillet, la 32e journée du championnat de Turquie va se produire. Konyaspor jouera avec Istanbul Basaksehir de Demba Ba sur son terrain.

Les deux clubs ont besoin de points. Bien que leurs objectifs soient très différents.

Konyaspor est dans la zone de relégation (17e, 30 points). Il y a encore des chances de se sauver, mais l’équipe de Bülent Korkmaz ne doit plus céder. Il est à noter qu’à la première journée, Istanbul Basaksehir n’avait pas réussi à battre Konyaspor chez lui, au stade Fatih Terim (1-1). Après le confinement, Konyaspor n’a remporté qu’une seule victoire (1-0 contre Rizespor). Cette équipe n’a marqué que 16 points cette saison à domicile.

En revanche, Istanbul Basaksehir est à deux pas du premier titre de champion de l’histoire du club. Le club a réalisé de gros investissements sur des joueurs expérimentés (Clichy, Skrtel, Topal, Inler, Ba, Robinho, etc.) et les résultats suivent. Après le retour de confinement, Istanbul est plus fort et plus stable que son principal concurrent, Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye. L’écart entre le leader et le poursuivant est de quatre points à seulement trois journées de la fin du championnat.

► On parie sur une victoire des visiteurs (Istanbul Basaksehir) avec l’outsider avec une cote de 1,90 sur 1XBET

Comment parier sur cette rencontre ?

Une large gamme de paris, des cotes élevées et la fiabilité – tout sur le bookmaker 1XBET

Entrez le code promotionnel – WIWSPORT – lors de l’inscription et recevez un bonus sur le premier dépôt non pas 100%, mais 130%. Téléchargez 1xbet l’application pour miser facilement et rapidement.

wiwsport.com