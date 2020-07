Sa Thiès est en pleine forme et prépare bien son combat contre Garga Mbossé bien démarché par des promoteurs. Et pour répondre au frère de Zoss qui ne cessait de le mettre en garde, le frère de Balla Gaye 2 a sévèrement répliqué en soutenant que Garga Mbossé ne peut pas avoir plus de force que lui. Et ne peut aussi l’ébranler. Comme quoi, l’on va vers un choc de tous les dangers.