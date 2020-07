Invité samedi dernier dans le forum du groupe whatsapp de l’ANPS, Babacar Makhtar Wade « Obama », nous révèle qu’il ne va pas se présenter à l’AG élective de la fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSDJDA) prévue au sortir de Tokyo 2021.

« Après les jeux olympiques de Tokyo en 2021, malheureusement décalé d’une année à cause de la Covid-19, notre Fédération devait aller en AG élective. Selon nos textes réglementaires, il n’y a pas de limitation de mandats, mais je pense qu’après 2 mandats, le temps est venu d’insuffler du sang neuf. On avait des projets qu’on voulait mettre en place à notre arrivée en 2014. Et la plupart de ces projets-là, ont été réalisés ou sont simplement en cours. Je pense que les équipes à venir pourront poursuivre le travail qui a été déjà entamé. Je ne serai pas candidat à ma propre succession. », Nous annonce-t-il dans Record.

Wiwsport.com