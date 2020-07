Dans le grand match de dimanche, le Napoli recevra le Milan. Dans cette rencontre, on parie sur les buts de l’équipe visiteuse.

Le Milan et le Napoli sont des équipes les plus en forme d’Italie après la pause.

Le Napoli de Kalidou Koulibaly a déjà pris un titre cette saison en battant la Juventus en finale de la Coupe d’Italier grâce aux tirs au but. Au championnat, Gennaro et son équipe vont bien – 4 des 5 dernières victoires, dont contre la Roma.

Le Milan a fait un comeback fantastique contre la Juve à la dernière journée, mené par le score 0-2 et a finalement gagné 4-2. L’équipe est au stade de la « reconstruction », mais les supporters du club sont contents de ce qu’ils voient sur les derniers matchs. Ibra est arrivé et l’esprit de l’équipe a changé. On ne sait pas encore si le Suédois sera toujours au club pour la saison prochaine, mais il faut encore profiter de ce qui se passe avec l’équipe actuelle.

Milan a quatre victoires et un nul en 5 matchs. Les hommes de Pioli n’ont pas marqué moins de 2 buts – et je pense que parier sur les buts des Rossoneri dans cette rencontre est la meilleure option. Le Napoli marque au moins une fois, c’est arrivé dans 4 des 5 derniers matchs de Serie A. Au Milan, Rebic est en forme, Ibra est retourné, Leão est bien remplaçant, alors, il y a des personnes qui peuvent marquer.

► On parie sur les buts des visiteurs – plus de 1 – avec une cote de 1,74 sur 1XBET

