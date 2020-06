Meilleur défenseur de la Serie A italienne ces dernières années, Kalidou Koulibaly est la cible prioritaire des clubs anglais sur ce mercato. Voici les dernières infos sur le dossier.

Koulibaly refuse Newcastle

C’est d’abord Newcastle qui a longtemps animé le dossier Kalidou Koulibaly. L’ancien club de Henri Saivet fait l’objet d’un projet de rachat par un consortium saoudien qui a prévu les gros moyens et surtout les grands joueurs. Kalidou Koulibaly était ciblé dans cette optique et un projet ambitieux lui a été présenté ainsi qu’à son entourage.

Bien que sensible à l’intérêt et surtout au package financier important proposé, Kalidou Koulibaly a finalement décliné cette piste et signifié à ses agents qu’il souhaitait rejoindre un projet sportif plus stable.

80 millions d’euros proposés par Manchester City de Guardiola

Cette semaine tout était acquis pour avoir Kalidou Koulibaly à Manchester City. Le club de Pep Guardiola a fait une offre à 80 millions d’euros et surtout ce serait mis d’accord avec Kalidou Koulibaly sur un contrat de 5 ans. Un transfert de rêve pour le roc sénégalais qui rejoindrait un effectif de grande qualité, un coach de très haut niveau et surtout une équipe qui joue le titre. Koulibaly formerait avec Aymeric Laporte un axe central de référence en Europe.

Le seul bémol est que Manchester City risque de ne pas jouer les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, pour cause de sanction de l’UEFA en raison de « violations graves » des règles du fair-play financier entre 2012 et 2016.

Liverpool prépare un assaut final

Liverpool devrait se manifester sur le dossier Kalidou Koulibaly dès la semaine prochaine alors que Jurgen Klopp souhaite renforcer son équipe pour pouvoir défendre son nouveau titre de Champion d’Angleterre la saison prochaine.

La priorité pour Liverpool est de trouver un compère de qualité pour Virgil van Dijk, ce qui rendra la défense de Liverpool encore plus impérieuse. Et le candidat idéal n’est autre que Kalidou Koulibaly surtout que s’il rejoint le concurrent Manchester City, ce sera préjudiciable pour Liverpool.

Une offre est attendue dès la semaine prochaine, reste à savoir si ça fera changer d’avis Kalidou Koulibaly, lui qui se voyait déjà sous le maillot de Manchester City.

wiwsport.com