Aprés six années en Serie A, à Naples,Kalidou Koulibaly va quitter l’Italie cet été. Il va évoluer la saison prochaine en Angleterre. Son prix de vente et son contrat sont définis.

De Laurentiis réclamait 100 millions d’euros pour son roc, il s’est fait une raison. Courtisé par de grands clubs d’Europe (Liverpool, PSG, Real Madrid, Barcelone,Manchester United, Chelsea, Newcastle…), Kalidou Koulibaly, 29 ans, a décidé de rejoindre Manchester City. Il serait plus attirait par le projet sportif de Pep Guardiola à L’Eithad.

Selon dailymail, le défenseur de Naples sera vendu par le président Auerlio De Laurentiis afin de contrôler les finances du club et de financer de nouvelles signatures. Le prix est d’environ 80 millions d’euros soit 52 milliards 418 millions 384mille 792 FCFA pour Koulibaly, qui a joué alors que Napoli a remporté la Coppa Italia la semaine dernière après avoir battu la Juventus aux tirs au but. Il aurait signé un contrat de cinq ans à l’Etihad.

Malgré une saison difficile secouée par des blessures et la longue interruption du championnat italien, le Lion continue de faire de bonnes performances et va découvrir la Premier League où il rivalisera avec Sadio Mané, Ismaila Sarr et Cheikhou Kouyaté.

wiwsport.com