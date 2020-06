Le ministre des Sports Matar Ba a remporté le Prix africain de développement (PADEV) dans le secteur du sports des organisations de la société civile des 12 pays dont la Fondation 225.

L’annonce a été faite par communiqué du Ministère des sports repris ici par wiwpsort.com. Le ministre des sports et les différents lauréats recevront leurs distinctions au cours d’une cérémonie solennelle prévue le 19 juillet prochain à Kigali au Rwanda.

Désigné par un jury qui regroupe des organisations de la société civile des 12 pays dont la Fondation 225, une ONG à but humanitaire fondée en 2012 à Ouagadougou. Ce prix a été créé en 2006 à Abidjan, dans le but d’œuvrer à l’instauration d’une culture de travail, du mérite et de l’excellence comme valeurs cardinales de la société africaine.

Suivant la délibération du Jury du PADEV, le patron du sport sénégalais a été choisi, pour «l’important volume d’activités » du département du sport sénégalais, ainsi que «la gestion de son ministre apprécié de tous».

«Depuis cette distinction est décernée chaque année à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans les secteurs d’activités respectifs par leur qualité et leur impact, constituent des modèles de contribution au développement de leur pays, partant de l’Afrique. Ce mérite est également reconnu à ceux qui œuvrent à la création d’Etats africains démocratiques et de paix», précise le communiqué du PADEV.

Monsieur le Ministre et les autres lauréats vont recevoir leur trophée lors d’une cérémonie baptisée PADEV Kigali qui aura lieu du 19 au 21 juillet prochain au Rwanda. Ce sera en présence d’acteurs politiques, diplomatiques, opérateurs économiques, institutions de la finance et de décideurs africains.

