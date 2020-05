Le Togo a mis mardi un terme définitif à son championnat, interrompu mi-mars pour cause de coronavirus.

Le Togo s’est ajouté ce mardi à la longue liste des pays africains qui mettent un terme à leur saison 2019-2020. La Fédération togolaise de football (FTF) a décidé de l’arrêt définitif des championnats, interrompus le 17 mars pour cause de coronavirus.

« Le comité exécutif de la FTF, après avoir écouté le rapport des consultations entreprises par le président, prend acte de l’impossibilité d’organiser des matchs et de reprendre l’ensemble des championnats en cours et décide de l’arrêt définitif des championnats nationaux de première et deuxième division 2019-2020 », indique l’instance dirigeante dans un communiqué. L’ASKO Kara, en tête du classement au moment de l’interruption des hostilités, est déclaré champion du Togo et devrait représenter le pays en Ligue des Champions la saison prochaine.

source: football365