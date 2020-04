La hiérarchie mondiale du football reste inchangée en ce mois d’avril, mis à jour ce jeudi 9 avril par l’instance dirigeante du football mondial. La crise du coronavirus n’a en effet plus permis des rencontres internationales depuis la dernière parution en février.

Sur le plan Africain, le Sénégal reste toujours leader. Les Lions d’Aliou Cissé mènent toujours la danse devant la Tunisie et le Nigéria. L’Algérie et le Maroc (43è) complètent le Top 5. Il n’y a donc pas de changement en haut du tableau. La Belgique toujours en tête devant la France et le Brésil, l’Angleterre et l’Uruguay complétant le top 5, devant la Croatie et le Portugal. L’Espagne, l’Argentine et la Colombie complètent le top 10.

Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 11 juin.

