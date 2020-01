Sans attaquant de pointe actuellement, le FC Barcelone tenterait de s’offrir Rodrigo Moreno de Valence par une formule qui inclurait des joueurs comme le défenseur des Lions, Moussa Wagué et Lucas Perez. Ce que des proches du Barça ont nié dernièrement.

En quête d’un attaquant de pointe suite à l’opération de Luis Suarez, le FC Barcelone a l’intention de faire tout son possible pour offrir Rodrigo Moreno à Quique Setién. Pour cette opération, des bruits faisant état d’un possible deal qui inclurait des joueurs barcelonais comme Moussa Wagué ont été évoqué, mais à l’en croire Mundo Deportivo, ces rumeurs seraient infondées.

Alors que les deux équipes vont s’affronter ce samedi (15h), le FC Barcelone continue à essayer de forcer le verrou du FC Valence pour Rodrigo Moreno. En Espagne on évoque un possible échange avec Carles Pérez et Moussa Wagué, mais des sources proches du Barça assurent à Mundo Deportivo qu’il n’y a aucune intention de la part des dirigeants de sacrifier les deux jeunes. Le quotidien explique que si des joueurs seront insérés dans les négociations avec Valence, cela concernera seulement des membres du centre de formation.

Toutefois, un transfert pourrait être le salut pour le jeune défenseur des Lions du Sénégal qui peine à s’affirmer en Catalogne. Surtout qu’il n’a pas été retenu dans le groupe pour cette deuxième sortie en Liga de Quique Setién.

