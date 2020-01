Le champion en titre, Génération Foot, doit vite se remettre de son entame de saison compliquée. En déplacement au Casa Sports ce dimanche, les Grenats sont en quête d’une victoire afin de relever la tête après 4 matchs sans succès. Cette journée sera également marquée par le derby mbourois. Le leader Teungueth Fc reçoit Ndiambour pour conforter son fauteuil.

L’une des plus belles affiches de cette journée, c’est la rencontre qui opposera le Casa Sports aux Grenats de Génération Foot. Un peu plus en forme qu’à l’entame du championnat, les Sudistes ont le mental plus en forme que le champion en titre qui caracole seulement à la 10ème place du tableau. Les hommes de Djiby Fall ont bouclé quatre matchs sans succès et devront faire un résultat positif à Aline Sitoé Diatta, ce dimanche.

A M’bour, la population aura le cœur partagé ce dimanche pour le choc entre Stade de Mbour et Mbour Petite-Côte. Onzième du championnat (7 points), Stade de Mbour mal en point en cette première partie de la saison, reçoit leurs voisins Pélicans, qui occupent la quatrième place du tableau avec 9 points. En cas de victoire, les Stadistes pourront devancer leurs voisins au classement vu la configuration du tableau.

