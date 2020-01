Le FC Barcelone veut un renfort offensif et a déjà jeté son dévolu sur l’attaquant de Valence, Rodrigo. Nous apprenons la possibilité de voir le jeune latéral sénégalais Moussa Wagué être inclus dans la transaction.

Au Barça, depuis la blessure de Luis Suarez, le renfort offensif est devenu une alternative nécessaire. Dès lors, l’attaquant de Valence Rodrigo serait actuellement une piste idéale. Et les deux clubs sont en contact pour poser les bases de l’accord qui devrait passer par une grosse somme d’argent et l’inclusion de certains joueurs.

En ce sens, selon les informations de Sport, le club catalan serait prêt à proposer un montant plus élevé que le prix demandé en guise d’option d’achat. En plus, il pourrait offrir un joueur en prêt en contrepartie, et le nom de Moussa Wagué serait sur la table des négociations.

En effet, le FC Barcelone aimerait beaucoup inclure le latéral sénégalais dans la transaction. C’est ce qu’indique aussi FCB_NewsFR, via un tweet. L’international sénégalais, qui est renvoyé à la réserve après le choix de Quique Setién de ne retenir que trois espoirs en plus des 16 joueurs de l’équipe première, se verrait rejoindre les Ches.

Moussa Wagué ne joue plus en Catalogne. Mais voudra-t-il servir de monnaie d’échange ? En tout cas, les discussions sont en cours entre le Barça et Valence sur cette opération. Affaire à suivre !

🔴 Pour l'accord, le Barça est prêt à inclure certains joueurs : les noms de #Wagué et Abel #Ruiz sont sur la table, bien qu'il existe d'autres joueurs qui seraient disponibles à partir du 1er Juillet en fonction des besoins du club Che.@sport pic.twitter.com/5riKXGkSXB — FCB_NewsFR (@FCB_NewsFR) January 22, 2020

