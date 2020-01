Après deux défaites de rang qui plus est à domicile et un nul chez l’AS Pikine, Génération Foot, championne du Sénégal en titre (mais seulement 7ème avec 7 pts), aura à cœur de se relancer ce samedi sur ses installations, à Déni Birame Ndaw, lors de la 6 ème journée de L1.

Jadis bastion imprenable, le stade Djibril Diagne n’a souri qu’une fois à ses « Académiciens », lors de la toute première journée face au Jaraaf. Depuis, c’est chou blanc. Ils comptent donc sur la visite du CNEPS (13ème, 3 pts) pour repartir du bon pied. Mais les victoires de NGB et de l’AS Douanes à Déni peuvent donner des idées aux Thiessois.

Quant au solide leader, Teungueth FC (13 points), il vise un quatrième succès d’affilée pour renforcer sa position en tête du classement. Cependant son hôte, Diambars (7ème, 7 pts) qui alterne le bon et le moins bon ne se gênera pas pour lui compliquer la vie. Pendant ce temps au stade de Ndiarème où il poursuit son « nomadisme », le Jaraaf (6ème, 7 pts) tentera de poursuivre son redressement aux dépens du Stade de Mbour (12ème, 4 pts) qui a signé son premier succès de la saison la journée passée et qui voudra enchainer.

La 6ème journée se poursuivra le dimanche 19 janvier.

Le programme : Samedi 18 janvier : à 16h au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndaw : Génération Foot – CNEPS Excellence ; à 16h30 au stade Fodé Wade de Saly : Diambars – Teungueth FC ; à 17h au stade Ibrahima Boye de Ndiarème : Jaraaf – Stade de Mbour

Dimanche 19 janvier : à 16h30 au stade Caroline Faye de Mbour : MPC – US Gorée ; au stade Amadou Barry de Guédiawaye : NGB – Casa Sports ; à 17h au stade Alboury Ndiaye de Louga : Ndiambour – Dakar Sacré-Cœur ; au stade Alassane Djigo de Pikine : AS Pikine – AS Douanes.

LSFP