Battue par le Jaraaf (0-1) à domicile, après un revers face à Ndiambour (2-1) et des claques reçues respectivement face à Diambars (0-4) et Dakar Sacré Coeur (0-3), l’US Gorée est plus que jamais lanterne rouge du championnat.

Parfum de crise chez les Insulaires. L’Union Sportive de Gorée peine en ce début de saison 2019-2020. Samedi, lors de la 5ème journée, on les croyait capables de déminer une situation compromise, mais même s’ils ont montré un visage un peu différent, leur manque d’efficacité et leurs lacunes défensives auront douché leurs derniers espoirs.

Les Insulaires, qui n’ont toujours pas goûté au succès depuis l’entame de la saison, n’ont récolté qu’un seul point lors des cinq premières journées (4 défaites, 1 nul) et ils se situent à une inquiétante 14e place, au fond du classement. Les poulains de Cheikh S. Sarr sont même éliminés prématurément en Coupe de la Ligue par Guédiawaye FC, pensionnaire de Ligue 2.

Cheikh Sidath Sarr en danger ?

Après la nouvelle contre-performance de l’US Gorée contre le Jaraaf, Coach Sidath Sarr se retrouve un peu plus dans l’œil du cyclone. De quoi le rapprocher d’un départ. Mais est-il possible de le voir être démis de ses fonctions ? En tout cas, l’accumulation des mauvais résultats et les faibles prestations des Insulaires placent Sarr dans une situation bien délicate.

Autant dire qu’il faudra vite redresser la barre, et ça commence par un résultat positif, dimanche à Caroline Faye où il rendra visite à Mbour PC dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Peut-être que le déclic espéré.

Wiwsport.com