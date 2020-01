C’était ce qu’on pourrait appeler le choc du week-end, puisque Teungueth Fc et l’AS Douane occupent la tête du championnat à égalité de points (10 pts). Finalement, c’est les Rufisquois qui prendront le dessus sur le score d’un but à zéro dans cette affiche.

Seule équipe invaincue du championnat avec son adversaire du jour et l’AS Pikine, Teungueth FC se rendait sur le terrain de la meilleure défense de la Ligue 1 après quatre journées, l’AS Douane, co-leader avec lui. Une affiche qui promettait le spectacle puisque TFC était de l’autre côté, la meilleure attaque de la saison jusque là.

Au bout d’une première période très disputée entre les deux formations, TFC et AS Douane devaient reprendre la partie au retour des vestiaires plus ambitieux. Mais finalement, les Rufisquois vont prendre le dessus sur les Gabelous grâce au seul but de Baye Djiby Diop à la 72′ minute.

L1-5J: Baye Djiby Diop ouvre le score pour TFC. 1-0 devant l'As Douanes #liguepro # allezrio💪 pic.twitter.com/NPZamdqTl6 — Teungueth Football Club (@TeunguethFc) January 11, 2020

wiwsport.com