Avec quatre années aux commandes, le sélectionneur Aliou Cissé détient le record de longévité à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. 57 mois ! Jamais un technicien n’était resté aussi longtemps.

En charge des Lions depuis le 5 mars 2015 après la douloureuse élimination du Sénégal au premier tour à la CAN 2015 qui avait anticipé le départ d’Alain Giresse, Aliou Cissé tient toujours sa barque. D’après le journal Record, quatre années équivalant à 57 mois, c’est le record de longévité de l’ancien capitaine des Lions à la tête de l’équipe nationale.

L’échec d’Alain Giresse, arrivé sur le banc en janvier 2013 en remplacement de Joseph Koto qui a tenu les rênes après l’humiliation subie par Amara Traoré à Bata, n’avait eu d’égal que son départ mouvementé du Sénégal. Avant Amara, il y’a eu le petit intermède avec l’ancien Directeur technique, Amsatou Sall entre 2008 et 2009. C’était après le match nul-défaite contre la Gambie (1-1) à Dakar, qui éliminait les Lions de la CAN 2010, en Angola. C’était en octobre 2010, sous la conduite de Lamine Ndiaye.

L’actuel entraîneur du club guinéen du Horoya avait pris les rênes de la sélection en pleine tempête, à Tamale au Ghana, en janvier 2008, alors que Henry Kasperczak, arrivé sur le banc en août 2006, venait de jeter l’éponge, en pleine CAN ghanéenne. Le Sénégal quitte la compétition en quart.

Le technicien franco-polonais avait succédé au duo Amara Traoré-Abdoulaye Sarr, nommé à la tête des Lions en 2004. Les deux techniciens conduisaient le Sénégal à la CAN égyptienne de 2006. Les Lions seront éliminés en demi-finale par le pays hôte avant d’échouer au pied du podium, à la 4éme place du tournoi.

Le duo sénégalais avait pourtant fait mieux que Guy Stephan, l’actuel adjoint de Didier Deschamps, arrivé sur le banc des Lions en 2003 et dont l’aventure a pris fin en 2005, après l’intervention de l’ancien Premier ministre, devenu chef de l’état, Macky Sall, qui mis fin à son contrat. Avant cela, le Breton et ses hommes, avaient sombré dans le brouillard de Radès, lors de la CAN 2004, en Tunisie. Là encore, face au pays hôte, en quart.

A Aliou Cissé donc d’écrire l’histoire, lui dont le nouveau contrat court jusqu’en 2021. L’ancien Parisien pourrait aller bien au-delà de cette date, sur son banc. Surtout s’il accomplit le rêve de tout un peuple : ramener la prochaine CAN prévue à cette date au Cameroun. Et son nom serait gravé de marbre, au panthéon du foot sénégalais, s’il reconduit ses troupes au prochain Mondial, au Qatar en 2022.

