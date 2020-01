Du 20 au 29 février, le Sénégal va acavec cueillir un tournoi de boxe qualificatif aux jeux olympiques de Tokyo 2020. La fédération sénégalaise de boxe se plaint du manque d’un budget de fonctionnement. Selon elle, les autres pays investissent beaucoup plus sur la boxe, ce qui risque d’être visible sur les résultats.

« Nous avons regroupé nos boxeurs avec nos maigres moyens. Nous n’avons reçu aucun sou du ministère, il faut le dire. D’ailleurs, ils ne sont pas prêts à mettre un sou dans la boxe locale. On a des boxeurs qui sont aux USA, en France, en Angleterre, mais on se dit que ces boxeurs ne peuvent pas venir prendre la place de nos locaux qui s’entraînent comme des fous et qui espèrent percer dans la boxe. On va faire une sélection sur la base des boxeurs de la diaspora et nos locaux, et ils feront le tournoi de qualification qui se tiendra à Diamniadio » explique le président de la fédération de boxe, Thierno Seydou Ba, dans une interview accordée au quotidien Stades.

Le tournoi va regrouper 8 catégories chez les hommes et 5 chez les dames. Toutefois, le Sénégal n’aura que deux représentantes chez les dames. « Il n’y a que deux femmes qui pourront participer dans le tournoi, car elles ont le niveau. Marietou Diallo est assez solide pour rivaliser avec d’autres filles africaines. L’autre, c’est Khadija Timera, qui vit en France et qui fait la navette entre le Sénégal et la France. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 janvier. »

Sur les chances du Sénégal de se qualifier , le président de la fédération se veut clair. « Il ne faut pas se leurrer, la concurrence sera très rude… Le Sénégal produit une belle boxe mais la compétition fait défaut. Je n’anticipe pas une contre-performance mais nos adversaires font un travail supérieur. Nous ne sommes pas encore à leur niveau. »

Pays hôte de ce grand événement, le Sénégal aura toutefois son héritage au lendemain de cette compétition. « Il y’aura des retombées. Nous allons recevoir du matériel et des équipements, plus des infrastructures qui vont faciliter le travail à nos entraîneurs. Tout cela réuni, on aura comme objectif de rendre fière la boxe sénégalaise. »

