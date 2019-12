Si Liverpool marche sur la Premier League cette saison, c’est grâce à un collectif huilé mais aussi aux prestations du trio Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

A l’issue de la victoire éclatante de Liverpool (4-0) sur Leicester, plusieurs sont ceux qui sont toujours impressionnés par cette belle équipe. Parmi ces admirateurs y figure Thierry Henry, l’ancien joueur des Gunners. Séduit par ce collectif mis en place par Jurgen Klopp, il s’est lâché. Pour lui, Cette équipe pourrait imiter leurs performances en 2003-2004 en étant invaincu avec Arsenal durant toute la saison en Premier League.

«S’ils viennent ici et gagnent, et qu’ils le font avec la manière, il ne sera plus question de savoir s’ils vont gagner la Premier League mais quand. Je pense qu’ils vont la gagner. Et je vais pousser plus loin, non pas parce que nous l’avons fait avec Arsenal mais parce que c’est une vraie interrogation pour moi, vont-ils rester invaincus ? Je pense que cette équipe peut rester invaincue, et ce sera un grand défi de les battre en premier, parce que je pense qu’ils vont gagner le championnat haut la main», a-t-il déclaré aux micros d’Amazon Prime.

Notons qu’avec cette récente victoire, Liverpool enregistre sa 17ème victoire en 18 journées et est sur une série de 35 matchs sans le moindre revers. C’est tout simplement stratosphérique.

Afriquesports