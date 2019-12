La double confrontation des clubs de Fatick et de Mbour dans le cadre de la troisième journée du championnat de Ligue 2 est tournée samedi à l’avantage des équipes de la Capitale du Sine avec les victoires respectives de EJ Fatick et Jamono aux dépens de Demba Diop et du leader Keur Madior.

L’équipe de Jamono qui avait enchaîné deux défaites en autant de journées est allé battre le leader de la Ligue 2, Keur Madior sur ses terres (2-0). Ce club de la Petite Côte avait de son côté enchaîné deux sorties victorieuses.

L’EJ Fatick dont les deux premières sorties ont débouché sur un partage des points, est sortie victorieuse de sa confrontation avec le promu le promu Demba Diop de Mbour sur la marque de 2-0.

Dans le match des relégués de la ligue 1 en fin de saison dernière, la Linguère est allé battre Sonacos (1-0).

La 3-ème journée de la ligue 2 se poursuivra dimanche et lundi avec Amitié FC-DUC, Thiès FC-US Ouakam, Port-Guédiawaye FC. Le match Renaissance-Africa Promo Foot est prévu lundi.

APS