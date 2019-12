En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a parlé du retour de Gana Gueye dans l’effectif parisienne. La décision sera prise ce soir informe t’il.

Le PSG va recevoir Amiens demain au Parc des princes, pour le compte de la 19e journée de a ligue 1. En conférence de presse avant-match, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de l’infirmerie. Blessé lors de la 17e journée, la réception de Montpellier, le milieu de terrain des parisiens est resté sur la touche. Il souffrait d’une blessure à la cuisse et ne devait reprendre les entraînements qu’en 2020.

Ce matin, Tuchel confirme que Gana est disponible mais il reste pessimiste sur son entrée en jeu. « Abdou Diallo était malade mais il ne l’est plus et il est de retour à l’entraînement. Julian Draxler n’est plus suspendu et Idrissa Gueye est aussi disponible. Il est de retour à l’entraînement depuis hier. Nous pouvons les choisir pour jouer, nous verrons si nous prendrons le risque. On doit décider samedi matin. »

wiwsport.com