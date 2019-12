Le promoteur de lutte Luc Nicolaï a été interpellé, hier, par la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès. Joint par Zik Fm, son avocat, Me Baboucar Cissé, déclare que cette forfaiture ne passera pas.

‘’Il y a de quoi se poser des questions, parce que tout simplement le mandat d’arrêt a été décerné le 4 avril 2017, explique t-il. Pourquoi avoir attendu jusqu’en décembre 2019, dans la semaine où le combat Ama Baldé- Modou Lo, qui est une demande sociale, est ficelé pour se souvenir qu’il faut exécuter le mandat.’’

« Et le mandat a été exécuté dans une précipitation parce que, d’après les informations que nous avons eues, le mandat est arrivé hier à 16 h à la Section de recherches et on les a demandé d’exécuter immédiatement le mandat. Donc, en réalité, l’objectif recherché, ce n’est pas d’exécuter un mandat, mais d’hypothéquer un combat qui a été ficelé par monsieur Luc Nicolaï’’, ajoute l’avocat.

Source: Seneweb