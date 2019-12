Connu pour ses discours sans langue de bois, Baba Tandian a encore donné son avis sur la situation actuelle du basketball sénégalais. Cette fois-ci, l’ex président de la fédération ne tire sur personne. Il veut une union de la famille du basket, le retour de Abdourahmane Ndiaye « Adidas ».

Moustapha Gaye, directeur technique national, c’est une bonne chose selon Baba Tandian. Il salue la décision de la FSBB dans les colonnes du quotidien Stades. « Tapha Gaye est un homme du sérail, compétent et il a de la personnalité. On croit qu’avec lui, il y’aura une amélioration. Car, le basket sénégalais vit des moments difficiles. Une situation qu’on a pas connu en 30 ans. Le mal est à un tel niveau qu’il faut un changement radical. Ce n’est pas trop tard, il est temps de se réveiller. »

L’heure est venue pour rassembler la famille du basket, créer une ambiance d’apaisement autour des acteurs qui ont de la compétence. Ainsi il lance un appel à Adidas de revenir sur le banc des lions et de continuer ce qu’il avait commencé. « Je demande à Abdourahmane Ndiaye à venir à travailler avec Moustapha Gaye qui est son jeune frère et ancien collaborateur. Que la fédération et le ministère des ports facilitent cela en lui ouvrant les portes. Si on le fait, on verra les résultats au plus vite. Nous avons de tous les grands techniciens du pays pour apporter quelque chose au renouveau du basket ».

Concernant la tanière des lionnes, Baba Tandian propose Mamadou Gueye Pabi, coach de l’AS Douane. « Tout le monde sait que c’est une équipe à reconstruire sur 4 à 5 ans. Je crois qu’il est capable de faire ce travail. » Avec la nomination d’un nouveau DTN, Cheikh Sarr a été démis de ses fonctions d’entraîneur des lionnes.

wiwsport.com