Le leader de la Ligue 2, Keur Madior de Mbour avait été la dernière équipe à entrer en lice, lundi passé, lors de la journée précédente. Cette fois, lors de la 2ème, elle sera de celles qui ouvriront les débats dès ce samedi. A domicile en plus et face à l’avant-dernier au classement, Jamono de Fatick qui court toujours après son premier point. C’est dire que les Mbourois ont de réelles chances de conserver leur première place, même si un réveil des Fatickois n’est pas à exclure.

Si cette affiche semble a priori déséquilibrée en ce début de saison, il en est autrement de l’autre rencontre programmée à la même heure, 16h30, au stade Lamine Guèye de Kaolack, entre la Sonacos (4ème, 4 points) et la Linguère (6ème, 2 points). Simplement parce qu’il s’agit des deux équipes reléguées à la fin du précédent championnat et qui sont déterminées à ne pas faire de vieux os à l’étage d’en-dessous. Les « Huiliers » semblent toutefois mieux s’adapter à la L2, mais les Nordistes sont (peut-être) en mode rodage et comptent décrocher leur premier succès chez les « camarades d’infortune ».

Après Keur Madior et Jamono, deux autres équipes de Mbour et de Fatick se feront face ce samedi. Mais au stade Massène Sène où l’EJ Fatick (7ème, 2 points) reçoit Demba Diop FC de Mbour (10ème, 1 point)

Le programme du samedi 21 décembre à 16h30

à Caroline Faye : Keur Madior – Jamono de Fatick ;

à Lamine Guèye : Sonacos – Linguère ;

à Massène Sène : EJ Fatick – Demba Diop

LSFP