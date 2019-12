Le journaliste tunisien et commentateur de BeIn Sport, Issam Chaouali, avait annoncé en début de semaine que Sadio Mané va remporter le 07 janvier prochain son premier Ballon d’Or. Une information confirmée par le média algérien, Dzfoot.

Pour chaque édition du Ballon d’Or, qui récompense le meilleur joueur africain de l’année, des fuites ont lieu quelques jours avant la cérémonie. Et 2019 ne déroge pas à la règle, puisque beaucoup assurent connaitre le nom du gagnant à moins de trois semaines de la cérémonie.

Pour Issam Chaouali, le grand vainqueur du Ballon d’Or africain 2019 serait déjà connu et il s’agirait de Sadio Mané. Le journaliste tunisien l’avait révélé en commentant le match de Premier League entre Arsenal et Manchester City et avait même cité des sources proches de la CAF. Cette fois ci, c’est au tour du site algérien, Dzfoot, d’annoncer la consécration pour la star sénégalaise devant Mahrez et Salah.

Selon les informations du célèbre site spécialisé dans l’actualité du football algérien, le vainqueur du Ballon d’Or ne s’agirait pas de Mahrez.

« L’ailier sénégalais Sadio Mané a battu Riyad Mahrez au prix du joueur africain de l’année 2019 de la CAF. L’attaquant de Liverpool est arrivé à la première place après avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec son club, et disputé la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 avec le Sénégal ».

Le média révèle aussi que Mahrez serait arrivé en deuxième position, malgré la Coupe d’Afrique remportée avec les Fennecs ainsi que les quatre trophées avec Man City. Toujours d’après Dzfoot, la star égyptienne Mohamed Salah figurerait, quant à lui, à la dernière marche du podium.

Une consécration qui ferait entrer Sadio Mané encore un peu plus dans l’histoire du football africain et sénégalais notamment. Cependant, rien n’est encore officiel. Le nom du successeur de Mo Salah sera officiellement dévoilé au grand public le mardi 07 janvier 2020.

