Désigné nouveau Directeur technique national (Dtn), en remplacement de Maguette Diop, Moustapha Gaye sera appelé à cumuler ce poste et celui de sélectionneur national. Le nouveau Dtn sera édifié demain, à l’issue du tirage au sort des éliminatoires de la Can 2021, avec l’éventualité de voir les Lions programmés en février prochain.

La Fédération sénégalaise de basket a nommé Moustapha Gaye au poste de Directeur technique national (Dtn), en remplacement de Maguette Diop, à la tête depuis plus de 5 ans. Sélectionneur de l’Equipe nationale masculine, Moustapha Gaye avait conduit les Lions à la Coupe du monde de basket (31 août au 15 septembre en Chine). En attendant l’officialisation de la décision par le ministère des Sports, l’ancien coach des Lions risque de cumuler les postes de Directeur technique national et de sélectionneur de l’Equipe nationale masculine. En effet, devant l’urgence avec les éliminatoires de l’Afrobasket masculin, la Fédération sénégalaise de basket et la Direction technique nationale devront vite trouver la bonne formule pour avoir un coach pour l’Equipe nationale masculine.

Sachant que le tirage au sort est prévu demain à Kigali, l’instance dirigeante sera contrainte de désigner un technicien au poste, au cas où le Sénégal serait appelé à jouer en février prochain. Ce serait l’un des premiers dossiers du nouveau Dtn. Sur ce chapitre, on apprend que «Coach Tapha» sera appelé à assurer l’intérim en cumulant les deux postes. D’autant plus qu’il était sur le banc des Lions durant le Mondial en Chine.

Par contre, au cas où le Sénégal devra jouer en novembre prochain, le nouveau Dtn aura largement le temps de trouver son successeur. Il en est de même pour le poste de sélectionneur de l’Equipe nationale féminine, avec le départ de Cheikh Sarr.

Le technicien sénégalais, qui a conduit les Lionnes au Mondial en Espagne et finaliste de l’Afrobasket à Dakar (10 au 18 août), n’a pas pu qualifier l’Equipe nationale féminine au tournoi préolympique de Tokyo 2020. Remplacé «pour n’avoir pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés». Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, Cheikh Sarr, dont l’ambition était de mettre sur pied une équipe capable de reconquérir le titre continental, n’aura finalement pas l’occasion de poursuivre l’aventure. A moins que le nouveau Dtn ne lui refasse confiance et lui assigne d’autres objectifs. A défaut, il faudra trouver un autre technicien. Ce qui ne sera nullement une chose facile. La balle est dans le panier de «Dtn Tapha».

