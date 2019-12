Interpellé sur les possibles candidats au poste d’entraîneur des lions et lionnes du Sénégal, le journaliste Mor Bassine Niang n’y est pas allé par quatre chemins pour mettre en avant l’expertise locale, sans oublier l’option d’un coach étranger :

“Pour les hommes, Abdourahmane Ndiaye ADIDAS, Cheikh Sarr, ou même un entraîneur étranger peuvent valablement coacher les lions. Coach ADIDAS avait déjà entamé un travail, mais malheureusement il n’a pas été reconduit par la fédération. Cheikh Sarr, désormais ex coach des lionnes, connait bien l’équipe masculine. Ce sont des profils intéressants. Il faut juste voir parmi les prétendants au poste celui qui peut propulser le Sénégal au devant de la scène en 2021.” a-t-il lâché sur les ondes de la Rfm.

Et de poursuivre : “Chez les dames, on a aussi beaucoup de profils. Au niveau local il y a Birahim Gaye (SLBC), El Hadji Diop (ex assistant des lionnes en 2017), Raoul Toupane… des entraîneurs qui peuvent occuper ce poste. On peut d’autre part essayer des entraîneurs étrangers, vue que la sélection féminine était toujours dirigée par des techniciens locaux. Je dirais que ce ne sont pas les profils qui manquent, mais il faut juste faire les bons choix.”

Basketsenegal