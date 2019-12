Parmi les décisions de la fédération lors du comité directeur qui s’est tenu hier, on note le limogeage de Cheikh Sarr. Il n’est plus l’entraîneur des lionnes après deux ans d’exercice.

Alors qu’il a remplacé Moustapha Gaye à ce poste en décembre 2017, sa finale jouée au Dakar Arena n’a pas suffit pour convaincre. D’ailleurs, on parle « d’objectifs non atteints » pour expliquer son licenciement. Il s’agit de la finale de l’Afrobasket et la qualification au TQO.

Toutefois, il pourrait bien revenir dans la tanière. Cheikh Sarr n’est jamais très loin… Moustapha Gaye le nouveau DTN le choisira t’il pour entraîner les hommes? La réponse sera bientôt connue.

Rappelons qu’il a tenu les rênes de l’équipe nationale masculine de 2012 à 2016. On se souvient de cette qualification historique en huitièmes de finale de la coupe du monde en 2014 – Espagne. La 4e place à l’Afrobasket en 2015 lui a valu son premier limogeage avant de revenir avec les lionnes.

wiwsport.com