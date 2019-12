La Chambre de commerce international de Genève (Suisse) a rejeté la demande de mesures d’urgence introduite par la société Lagardère Sports en lien avec la résiliation de son contrat d’exploitation commerciale des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), a appris l’APS de l’instance dirigeante du football africain.

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter la CAF « a salué la décision » prononcée par la juridiction helvète.

« Lagardère Sports avait allégué que la CAF avait résilié illégalement ce contrat et demandait en conséquence, entre autres, que la Confédération africaine revienne sur sa décision et rétablisse immédiatement le contrat », lit-on dans le communiqué de l’instance dirigeante du football africain.

Selon la CAF, dans sa décision notifiée le 13 décembre, l’arbitre d’urgence a débouté Lagardère Sports après avoir examiné les raisons pour lesquelles la CAF a résilié l’accord le liant à cette société spécialisée dans les droits marketing et audiovisuels sportifs.

« En outre, Lagardère Sports est condamné à supporter les frais administratifs de la procédure d’arbitrage et aux frais de justice de la CAF », ajoute le communiqué.

« Avec le soutien de la Fifa, la CAF continuera de défendre les droits des supporters du football qui veulent pouvoir regarder le football africain dans leur pays respectifs et la CAF protégera également les droits de véritables partenaires commerciaux qui veulent voir un environnement des affaires du football africain transparent et sain », souligne l’instance dirigeante du football.

La CAF à travers son Comité d’urgence puis son Comité exécutif réuni le 22 novembre a confirmé la résiliation du contrat avec Lagardère Sports.

D’un montant d’un milliard de dollars, ce contrat signé en 2017 prévoyait jusqu’en 2028 la commercialisation des droits média et marketing des tournois organisés par la CAF dont la CAN, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), la Ligue des champions, la Coupe de la CAF et la Supercoupe.

APS