Le duel entre Liverpool de Sadio Mané et Watford d’Ismaila Sarr, comptant pour la 17e journée de la Premier League; s’est soldé sur le score de 2 buts à 0, notamment avec un doublé de l’égyptien Mohamed Salah. Watford chute à nouveau et s’enfonce.

Le premier contre le dernier, qui plus est à domicile… on pouvait penser que les Reds allaient se balader face à Watford, mais ils ont eu plus de mal que prévu pour obtenir une victoire 2-0.

En manque d’idées, Liverpool s’en est remis à un exploit de Mohamed Salah pour ouvrir la marque en première période (38e) sur une passe en profondeur de l’inévitable Sadio Mané. Malgré son but refusé à la 50e minute Sadio Mané a été à l’origine du deuxième but des Reds.

Watford peut de son côté avoir de gros regrets, et a manqué plusieurs grosses opportunités d’ouvrir le score ou égaliser avec notamment l’énorme loupé du Sénégalais, Ismaila Sarr. Avec ce succès, Liverpool reprend 11 points d’avance sur Leicester. Leurs bourreaux restent eux bons derniers de Premier League avec 9 petits points en 17 rencontres.

